La predestinata Millie Bobby Brown è la protagonista assoluta di Damsel, il kolossal fantasy targato Netflix.

In occasione della presentazione dei nuovi film – e serie tv – in arrivo nel corso del 2024, infatti, il colosso dello streaming ha rilasciato il nuovo poster di Damsel, offrendo un nuovo sguardo alla “damigella eroina” interpretata dalla Bobby Brown. Il teaser trailer del film era stato mostrato durante la Geeked Week lo scorso 12 novembre, lo trovate visitando questo nostro indirizzo.

Damsel: il film.

La sceneggiatura è stata firmata da Dan Mazeau. Millie Bobby Brown è anche produttrice esecutiva con la sua PCMA Productions insieme a Zack Roth, Robert Brown, Sue Baden-Powell e lo stesso Mazeau. I produttori sono Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Chris Castaldi. La regia è stata affidata a Juan Carlos Fresnadillo. Nel cast del film, con Millie Bobby Brown, anche Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson (Maid), Brooke Carter (L’alienista), Shohreh Aghdashloo (The Expanse) e Angela Bassett.

TRAMA: Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

Il film arriverà su Netflix dall’8 marzo 2024.