Dal 1 maggio Attrazione Fatale disponibile su Paramount+: il teaser trailer della serie

Vi presentiamo il teaser trailer di Attrazione Fatale, la nuova serie originale in arrivo il 1 maggio su Paramount+.

A poca distanza dal suo debutto in USA e Canada, Attrazione Fatale debutterà il 1 maggio in Italia, oltre che nel Regno Unito, in Australia, America Latina, Germania, Svizzera, Austria, Francia e successivamente in Corea del Sud.

Dopo la prima, i nuovi episodi della prima stagione di Attrazione Fatale saranno disponibili in streaming ogni lunedì su Paramount+; gli ultimi due episodi saranno disponibili lunedì 29 maggio.

Attrazione Fatale: la storia

Attrazione Fatale è una rivisitazione approfondita del classico thriller a sfondo psico-sessuale e punto di riferimento della cultura anni ’80.

La nuova serie esplorerà l’attrazione fatale e i temi senza tempo del matrimonio e dell’infedeltà attraverso una chiave di lettura moderna sugli atteggiamenti nei confronti delle donne forti, sui disturbi della personalità e sul controllo coercitivo.

Attrazione Fatale: cast

La serie è interpretata da Joshua Jackson nel ruolo di Dan Gallagher, Lizzy Caplan nel ruolo di Alex Forrest, Amanda Peet nel ruolo di Beth Gallagher, Alyssa Jirrels nel ruolo di Ellen Gallagher, Toby Huss nel ruolo di Mike Gerard, Reno Wilson nel ruolo del detective Earl Brooker e Brian Goodman nel ruolo di Arthur Tomlinson.

Alexandra Cunningham (Dirty John, Chance) è scrittrice, showrunner e produttrice esecutiva della serie insieme al produttore esecutivo Kevin J. Hynes (Perry Mason), con cui la Cunningham ha co-sceneggiato la serie, e ai produttori esecutivi Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin Television. Silver Tree è anche produttore esecutivo e ha diretto cinque episodi.

Di seguito il teaser trailer della serie: