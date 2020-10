Godzilla, il mitico Re dei Mostri, è pronto per tornare protagonista sul catalogo Netflix, ma questa volta attraverso una serie animata.

Qualche anno dopo il successo ottenuto con la trilogia animata partita con Godzilla: Planet of the Monsters, il colosso digitale è pronto a puntare ancora sul mitico kaiju con Godzilla: Singular Point, una nuova serie animata.

Il progetto non sarà minimamente collegato alla suddetta trilogia, ma sarà realizzato con le medesime tecniche di animazione. Bones (My Hero Academia) e Studio Orange (Beastars) saranno gli studi di animazione impegnati nella realizzazione. In regia spazio per Atsushi Takahashi, con a bordo anche il romanziere di fantascienza giapponese Toh Enjoe in cabina sceneggiativa. Inoltre, il compositore della serie Doraemon Kan Sawada è stato reclutato per fornire lo sfondo musicale.

Non resta che attendere nuovi dettagli in merito. Siete eccitati all’idea di rivedere il Re dei Mostri in Godzilla: Singular Point?