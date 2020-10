Jonathan Frakes vorrebbe dirigere Star Trek 4

Jonathan Frakes vorrebbe tornare a dirigere nuovamente un film Star Trek.

L’attore e regista, noto anche per aver interpretato il Comandante William Riker in The Next Generation, in una recentissima intervista su TrekMovie ha infatti espresso chiaramente il desiderio di voler dirigere una eventuale nuova pellicola basata sull’universo inizialmente pensato e creato da Gene Roddenberry, queste le sue dichiarazioni:

Dico il via libera a Tarantino o Noah Hawley, se saranno abbastanza fortunati da accaparrarsi uno di loro. E se sono troppo occupati per dirigere, io sarò disponibile.

Nella lunga intervista Frakes ha avuto modo anche di far conoscere il suo pensiero sulla situazione particolare in cui si trova il franchise cinematografico. Parlando del già annunciato sequel di Star Trek: Beyond, in cui verrebbe riportato in vita George Kirk, si è così espresso:

Beh, è ​​probabilmente quello che ha più speranza di essere realizzato per primo perché c’è già un pubblico. Dopo che la Paramount ha chiuso Star Trek per cinque anni, JJ [Abrams] l’ha rilanciato e, secondo me, con un gran successo. Ha catturato di nuovo lo spirito originario. Hanno speso un sacco di soldi ‘cavolo’ quindi è stato un film GRANDE. Il suo primo [Star Trek: Il futuro ha inizio] in particolare è stato fantastico. Non ero pazzo per Idris Elba che indossava una maschera [Star Trek: Beyond]. Amo Benedict Cumberbatch nei panni di Khan [Star Trek: Into Darkness ]. Adoro quel cast…. Quindi la mia opinione è che scommetterei e darei il via libera al film con il cast di JJ.

Ricordiamo che Jonathan Frakes ha già diretto numerosi episodi del franchise televisivo, per la precisione in The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery e Picard, oltre alle pellicole Star Trek: Primo Contatto e Star Trek: L’Insurrezione.

E voi cosa ne pensate di un possibile ritorno del nostro amato interprete dell’ex Comandante William Riker alla regia di un ipotetico prossimo film Star Trek?