A meno di un mese dall’esordio su Disney+, l’atteso Hocus Pocus 2 ha ottenuto il suo spazio questa notte durante l’evento noto come D23 Expo.

Il panel dedicato al sequel del cult degli anni novanta ha offerto ai presenti, e successivamente al pubblico della rete, il nuovo trailer, ma anche la locandina ufficiale. Trovate il trailer qui di seguito, ed il poster in fondo alla pagina. Ricordiamo che Hocus Pocus 2 sarà su Disney+ dal 30 settembre.

Ecco il trailer:

HOCUS POCUS 2

Anne Fletcher (The Guilt Trip) ha diretto Hocus Pocus 2 su una sceneggiatura di Jen D’Angelo, nel cast nuovamente presenti Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, ma anche Doug Jones nei panni di Billy Butcherson , uno dei personaggi preferiti dai fan del film originale del 1993. Ed ancora Whitney Peak (Gossip Girl) nei panni di Becca, Lilia Buckingham (Dirt) nei panni di Cassie e Belissa Escobedo (American Horror Stories) nei panni di Izzy, tre giovani donne nell’odierna Salem che incitano all’ira delle tre streghe. Nel cast ci sarà anche Sam Richardson (Werewolves Within), Tony Hale (Arrested Development), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Froy Gutierrez, Juju Brener, Taylor Paige Henderson e Nina Kitchen.

TRAMA: Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del 17° secolo che erano state giustiziate per aver praticato la stregoneria, ed ora in cerca di vendetta. Ora tocca a tre studenti delle scuole superiori capire come impedire alle streghe fameliche di scatenare un nuovo tipo di caos su Salem prima della mezzanotte di All Hallow’s Eve.