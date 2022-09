Venezia 79: i vincitori de La Pellicola d’Oro

Posted on

Per il terzo giorno di festival le Giornate degli Autori 2022 propongono tre opere che raccontano l’emancipazione, sia personale che collettiva: Alone di Jafar Najari, Padre Pio di Abel Ferrara e Kristos, the last child di Giulia Amati. Dall’Iran arriva Jafar Najafi con il film Alone, tra gli Eventi Speciali delle Giornate. È la storia