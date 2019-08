L'ultimo appuntamento con il panel Lucasfilm/Disney+ del D23 Expo è stato destinato a Obi-Wan Kenobi, prossimo protagonista di una nuova serie tv.

Sul palco del D23 è salito Ewan McGregor in compagnia del CEO di Lucasfilm - Kathleen Kennedy. L'attore ha mandato in delirio i tantissimi fan Star Wars accorsi in sala, confermando la sua partecipazione al progetto, ovviamente ancora una volta negli iconici panni di Obi-Wan Kenobi.

La sceneggiatura dell'intera prima stagione è già terminata, con riprese che dovrebbero partire dall'inizio del prossimo anno (2020).

Obi-Wan Kenobi (Serie Tv)

La serie tv sarà prodotta da Lucasfilm, con Kathleen Kennedy impegnata come produttore. Nel cast al momento il solo Ewan McGregor.

La prima stagione dovrebbe contare 6/8 episodi, con riprese attese per l'inizio del 2020. La distribuzione sarà invece destinata a Disney+.