Pixar Animation Studios ha presentato oggi Soul, il suo nuovo film d'animazione, diretto da Pete Docter, in uscita nel 2020.

Il cartoon è stato presentato ufficialmente oggi durante la D23 Expo, per l'occasione Pixar ha ufficializzato il cast vocale, lanciato in rete 3 foto ufficiali, e regalato qualche informazione maggiore su quella che sarà la trama.

La trama di Soul sarà incentrata su Joe Gardener, il direttore di una banda musicale delle scuole medie appassionato di Jazz. Sogna da sempre di suonare all’Half Note, un prestigioso locale jazz di New York. Improvvisamente, dopo 20 anni di tentativi, finalmente ottiene ciò che vuole: nelle prime immagini del film lo vediamo uscire dalla metropolitana ed esercitarsi al piano nel locale. Finalmente riesce a ottenere una serata, esce in strada e finisce in un tombino… morendo. La sua anima si separa dal suo corpo e va nell’aldilà.

L'anima finisce nello You Seminar, il luogo dove le anime vengono addestrate ed educate per rendere le persone ciò che sono: una volta pronte, si “laureano”. Joe è una delle nuove anime, e fa amicizia con 22, un'anima che pensa che la Terra faccia schifo, bocciata oramai da centinaia di anni. Insieme, scopriranno cosa significa avere un’anima.

Joe verrà doppiato da Jamie Foxx, mentre Phylicia Rashad sarà sua madre. Daveed Diggs interpreterà la nemesi di Joe, Paul, mentre Tina Fey sarà 22. Tra i doppiatori anche Questlove.

A comporre la colonna sonora originale vi saranno nientemeno che Jon Batiste, Trent Reznor e Atticus Ross.

Soul approderà nelle sale Usa a partire dal 19 giugno 2020.