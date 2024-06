Cult Killer: il trailer del nuovo film con Antonio Banderas

In attesa dell’anteprima italiana al Filming Italy Sardegna Festival, arriverà nelle nostre sale a partire dall’11 luglio Cult Killer diretto da Jon Keeyes (The Survivalist) con protagonista Antonio Banderas, un crime thriller che – avvolto nelle cupe atmosfere del noir – rivela una trama sorprendente e ricca di colpi di scena. Il film sarà distribuito da Notorious Pictures.

In un mondo intriso di inganni, bugie e corruzione, Alice Eve (Men in Black 3, Into Darkness – Star Trek, Bombshell – La voce dello scandalo) e Antonio Banderas indagano sull’omicidio di un investigatore privato, scoprendo una verità inaspettata che li porterà a dover stringere un’alleanza con il killer, pur di risolvere il caso. Tra sorprese continue e flashback del passato, i protagonisti di questa storia si troveranno ad affrontare anche i propri demoni personali, come eroi imperfetti sempre in bilico tra il bene e il male.

Cult Killer: sinossi

Quando un rinomato investigatore privato viene ucciso, la sua allieva prende in carico il caso. Man mano che l’indagine porta a galla la verità, lei è costretta a un’alleanza pericolosa con l’assassino per scoprire i loschi segreti che la città nasconde e portare giustizia alle sue vittime.

