Il creatore di Riverdale dietro lo sviluppo del reboot di True Blood

HBO è pronta a riavviare True Blood, serie tv di punta del network andata in scena nel 2008 per ben 7 stagioni.

Il The Hollywood Reporter ha rivelato che HBO ha incaricato Roberto Aguirre-Sacasa, creatore di Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina, di riavviare la celebre serie tv. Il reboot vedrà tra le altre cose il creatore dello show originale “Alan Ball” in cabina di produzione esecutiva.

Come noto, True Blood è stata adattata dai romanzi firmati da Charlaine Harris. Essa era incentrata in una realtà alternativa in cui la scoperta di n sangue sintetico aveva permesso ai vampiri di vivere in piena libertà tra gli umani.

Il cast originale comprendeva Anna Paquin e Stephen Moyer ma anche Sam Trammell, Rutina Wesley, Ryan Kwanten, Nelsan Ellis, Chris Bauer, Carrie Preston, Alexander Skarsgard, Joe Manganiello e Kristin Bauer van Straten.

Non resta che attendere nuovi sviluppi.