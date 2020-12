Zorro al femminile in via di sviluppo con Robert Rodriguez in produzione

Posted on

Il capitolo 14 della serie The Mandalorian, intitolato per l’occasione La Tragedia, riprende laddove si era interrotto il precedente. Questa è la recensione. Dopo l’incontro con personaggi rilevanti della cosmologia di “Star Wars” come Bo-Katan e Ahsoka Tano, il nostro Mando e il piccolo Grogu (soprannominato dai fan Baby Yoda) sono diretti verso Tython, il