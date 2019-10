Disponibile attualmente nelle sale italiane, il cartoon Il Piccolo Yeti continua ad essere protagonista anche sul web, e lo fa grazie al rilascio di due nuove clip.

Le clip in questione si intitolano "E' una cosa bellissima" e "Everest crea mirtilli". Ricordiamo che il primo weekend ha visto il film DreamWorks Animation incassare 778 mila euro.

Il Piccolo Yeti

Il Piccolo Yeti è stato diretto da Jill Culton. Nel cast vocale spazio per Chloe Bennet, Tenzing Norgay Trainor, Albert Tsai, Eddie Izzard, Sarah Paulson,Tsai Chin, Michelle Wong .

Sinossi. Dopo essersi imbattuta in un giovane Yeti sul tetto del suo condominio a Shanghai, ed averlo soprannominato “Everest”, l’adolescente Yi (Chloe Bennet, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.) e i suoi amici Jin (Tenzing Norgay Trainor) e Peng (Albert Tsai), si imbarcano in un’epica impresa nel tentativo di far ricongiungere la magica creatura con la sua famiglia nel punto più alto della Terra. Per aiutare Everest a tornare a casa però, il trio di amici dovrà rimanere un passo avanti a Burnish (Eddie Izzard), un facoltoso uomo intenzionato a catturare lo Yeti, e alla dottoressa Zara (Sarah Paulson), una zoologa.

Il film è approdato nelle sale italiane dal 3 ottobre 2019.