Dopo la presentazione avvenuta durante il New York Comic Con, l'emittente televisiva NBC ha diffuso trailer della seconda stagione di Manifest.

La serie tv ideata da Jeff Rake tornerà sulle frequenze della NBC a partire dalla primavera del 2020, con i protagonisti dei primi episodi presi di mira da una società segreta nota come X’ers, convinta della minaccia rappresentata dal fenomeno spiegato nella prima stagione.

Questa la recensione della prima stagione.

Manifest (Seconda Stagione)

La serie tv è stata creata da Jeff Rake. Nel cast Josh Dallas, Melissa Roxburgh, Athena Karkanis, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina e Parveen Kaur.

Sinossi Serie: Quando il volo 828 della Montego Air dalla Giamaica a New York City atterra dopo un viaggio turbolento, ma di routine, i 191 passeggeri dell'aereo e il suo equipaggio apprendono che, mentre sono passate solo poche ore per loro, il resto del mondo li ha considerati dispersi - e presunti morti - per oltre cinque anni e mezzo.

La messa in onda della seconda stagione su NBC è attesa per la primavera del 2020.