Comicon 2023: Un’edizione all’insegna del ritorno alla normalità

Si è appena concluso il Comicon 2023, l’evento napoletano che ogni anno richiama flotte di appassionati di fumetti, cinema, serie tv, libri, cultura pop e nerd, e che quest’anno si è tenuta dal 28 aprile al 1° maggio, come sempre presso la Mostra d’Oltremare, maggiore area fieristica del capoluogo campano. Noi di Universal Movies abbiamo seguito con interesse la manifestazione, siamo stati lì, e quindi è giunta l’ora di raccontarvi com’è andata!

Anche quest’anno l’offerta, sotto ogni punto di vista, è stata molto vasta e variegata, s’è andato dalla presenza di personaggi pubblici del calibro di Valerio Mastandrea, Cristina D’Avena, Tony Tammaro, i TheJackal, Lillo Petrolo e gran parte del cast del telefilm ormai cult “Mare Fuori”, passando per diverse star del web note perlopiù ai giovani e giovanissimi, sino ad arrivare ad alcuni tra i maggiori fumettisti nazionali (Gipi, Giorgio Cavazzano, Zerocalcare, Mirka Andolfo) e internazionali (Miki Yoshikawa, Aki Irie). Ci sono state esibizioni, siparietti, signing sessions, masterclass, gare e proiezioni.

Di particolare rilevanza, soprattutto per noi appassionati di cinema, è stata l’anteprima nazionale del nuovo film appartenente all’universo DC: “The Flash”. Il film, diretto da Andy Muschietti e interpretato tra gli altri da Ezra Miller e Sasha Calle, è stato proiettato nella giornata conclusiva presso il magnifico teatro Mediterraneo della Mostra ben più di un mese prima della sua uscita ufficiale nel nostro paese, questo grazie alla collaborazione tra il Comicon e Warner Bros Pictures. L’evento, anche in virtù dei pareri positivi ricevuti dal film durante la proiezione al CinemaCon di Las Vegas, ha attirato un fottio di appassionati che hanno così avuto modo di vedere – ben prima di quanto preventivato – il tredicesimo film del DC Extended Universe.

Gli appassionati di fumetti, che siano questi manga o comics statunitensi o ancora volumi italiani o europei, e di videogames hanno avuto modo di scorrazzare tra i corridoi dei diversi padiglioni e non solo di godere della bellezza di alcuni stand, ma anche e soprattutto di fare incetta di arretrati e pezzi rari. Per gli intenditori, inoltre, segnaliamo le mostre collaterali Comic(on)off che saranno visitabili sino al 30 giugno e che in diverse location (Archivio di Stato, Goethe Institut, Istituto Cervantes) presenteranno esposizioni dedicate ad artisti italiani e stranieri con l’intento di indicare nuovi percorsi per le arti visive e per la narrativa contemporanea.

Insomma, dopo gli anni segnati dalla pandemia e dalle restrizioni, la grande kermesse partenopea ha messo a segno un colpo da non poco, dando il là – in grande stile – al rilancio del settore fieristico dedicato alla cultura pop e all’intrattenimento. Infine, come ogni fiera del fumetto che si rispetti, a dare colore alla manifestazione c’era un’enorme presenza di cosplayers e alcuni tra i più belli o particolari li abbiamo raccolti in questa gallery.

