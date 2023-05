Comicon 2023: Il popolo dei Cosplay invade Napoli

24 ore dopo la chiusura ufficiale, il Comicon 2023 ha salutato l’onda titanica del popolo dei Cosplay, come sempre protagonista assoluto di una convention oramai divenuta tappa fissa per gli appassionati, e non solo.

Nonostante la presenza “ingombrante” della Festa Scudetto che si respira da giorni in città, i tantissimi appassionati di Cosplay hanno letteralmente invaso la Mostra d’Oltremare, finendo in molti casi per catturare l’intera attenzione degli addetti ai lavori, qui alla convention per partecipare ai classici eventi legati a cinema, fumetti e videogames.

I costumi scelti, in molti casi di pregevole fattura, quest’anno hanno abbracciato diversi settori dell’intrattenimento, con il cinema ancora una volta protagonista assoluto, seguito però da anime, principesse Disney e dai soliti classici d’autore. Colori, fantasia, folklore e passione, sono solo alcuni degli ingredienti che troverete in questa nostra straordinaria galleria fotografica contenente i migliori Cosplay della quattro giorni campana.

La redazione di Universal Movies ringrazia con affetto i tanti appassionati di Cosplay del Comicon 2023 che hanno scelto di posare per noi.