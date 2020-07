Comic-Con@Home - Data e trailer da The Walking Dead: World Beyond

Il panel AMC del Comic-Con@Home non poteva non contenere aggiornamenti da World Beyond, nuovo spin-off della serie The Walking Dead.

Atteso inizialmente per il mese di aprile, The Walking Dead: World Beyond è stato rinviato a causa dell'emergenza Covid-19, ed ora ha ottenuto una nuova data, il 4 ottobre 2020. Come oramai noto, il primo episodio della nuova serie spin-off sarà trasmesso da AMC subito dopo il finale di stagione di The Walking Dead 10.

Con la nuova data di rilascio, AMC ha anche diffuso il nuovo trailer, lo potete apprezzare nel video in fondo alla pagina.

THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND

PRODUZIONE : Le riprese sono iniziate l'estate scorsa. La serie è co-creata da Scott Gimple e Matt Negrete, già nel team delle ultime cinque stagioni di The Walking Dead. L'episodio pilota sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts. Lo show durerà solo due stagioni, ognuna della durata di 10 episodi.

CAST : Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Aliyah Royale, Annet Mahendru, Nico Tortorella, Joe Holt, Natalie Gold, Al Calderon, Scott Adsit e Ted Sutherland.

TRAMA : Alcuni diventeranno eroi. Alcuni diventeranno cattivi. Alla fine, tutti saranno cambiati per sempre. Cresciuti e cementati nelle loro identità, buoni e cattivi.

IN TV: Dal 4 ottobre 2020 su AMC.

IL TRAILER