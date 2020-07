Comic-Con@Home: I primi minuti dell'episodio finale di The Walking Dead 10

Un nuovo aggiornamento dal panel di The Walking Dead del Comic-Con@Home è appena arrivato.

Dopo aver scoperto la data di rilascio dell'ultimo episodio della decima stagione, rimasto in sospeso a causa dell'emergenza Covid-19, i protagonisti del panel hanno omaggiato i fan della serie tv con un video che mostra i primi minuti dell'episodio in questione.

La breve clip, della durata di circa 3 minuti, mostra Beta e la sua orda pronti all'assedio finale. Ma non è tutto, e questo perchè è confermato visivamente il ritorno di Maggie.

Come già annunciato in precedenza, l'episodio finale di The Walking Dead 10 è atteso su AMC dal 4 ottobre 2020.

PRODUZIONE : The Walking Dead10 è stato sviluppato da Angela Kang. La serie è liberamente tratta dalla graphic novel di Robert Kirkman.

: The Walking Dead10 è stato sviluppato da Angela Kang. La serie è liberamente tratta dalla graphic novel di Robert Kirkman. CAST : Norman Reedus, Lauren Cohan, Danai Gurira, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Samantha Morton, Cassidy McClincy, Ryan Hurst, Dan Fogler, Thora Birch, Juan Javier Cardenas, Lauren Cohan.

. The Walking Dead è iniziato dieci anni fa con un uomo che cercava la sua famiglia. Quella famiglia pian piano è cresciuta e si è trasformata in una serie di comunità. Hanno lottato per sopravvivere e hanno dato vita a una nuova generazione generation. Adesso è primavera, sono passati pochi mesi dal finale della stagione 9 quando il nostro gruppo di sopravvissuti ha incrociato i Sussurratori durante il gelido inverno. Le comunità stanno ancora facendo i conti con le conseguenze della presa di potere di Alpha, rispettano i confini che sono stati loro imposti, ma nel frattempo si organizzano per combattere una battaglia che sembra inevitabile. Ma i Sussurratori sono una minaccia da non sottovalutare, sconfiggerli sembra impossibile. La paura infetta le comunità diffondendo paranoia, propaganda, piani segreti, tutti gli individui verranno messi alla prova dalla pericolosa situazione che potrebbe minare il tentativo di civilizzazione messo in atto. DISTRIBUZIONE: L'ultimo episodio della decima stagione su AMC dal 4 ottobre 2020.

