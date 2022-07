Collegamenti con Arrow nella seconda stagione di Heels?

Stephen Amell tornerà presto nei nuovi episodi di Heels, la serie sul wrestler che, a quanto pare, potrebbe avere collegamenti con Arrow.

Ottenuto il rinnovo lo scorso novembre, la serie sul wrestler di STARZ potrebbe prendere strade completamente diverse nei nuovi episodi. A tal proposito, nelle ultime ore il noto sito web TVLine rivelando quanto segue:

“Cosa accadrebbe se vi dicessi che la serie di Starz sul wrestling con Stephen Amell protagonista avrà dei legami con Arrow durante la seconda stagione…?“

Quali legami potrebbe mai avere una serie ambientata nel mondo reale con quello fantasy dei supereroi DC Comics, a parte la presenza costante di Stephen Amell? Beh, al momento non è dato saperlo, pertanto non resta che rimanere connessi su queste pagine per avere ulteriori aggiornamenti in merito.

HEELS

Scritta e creata dal produttore esecutivo Michael Waldron (Loki, il prossimo Doctor Strange 2 – Nel multiverso della pazzia), Heels ha come showrunner il produttore esecutivo Mike O’Malley (Shameless, Survivor’s Remorse) e vede Stephen Amell (Arrow) nei panni di Jack Spade e Alexander Ludwig (The Hunger Games, Vikings) che interpreta suo fratello minore, Ace. Peter Segal (Get Smart, 50 volte il primo bacio, Tommy Boy, Shameless) dirige vari episodi ed è anche produttore esecutivo.

Heels è una storia di uomini e donne che inseguono i loro sogni nel mondo del wrestling professionistico delle piccole città. Ambientato in una comunità affiatata della Georgia, segue una federazione di wrestling a conduzione familiare dove due fratelli rivali combattono per decretare chi dei due debba seguire le orme del defunto padre. Quando sono sul ring, uno deve interpretare il bravo ragazzo e l’altro la sua nemesi, il mascalzone (in inglese heel). Ma una volta tornati nel mondo reale, questi ruoli possono essere difficili da mantenere o da lasciarsi alle spalle.