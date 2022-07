Morto a 94 anni Joe Turkel, l’iconico attore di Shining e Blade Runner

Sono pochi gli attori che, per quanto presenti sul grande schermo per molti anni, riescono a ottenere pochi ruoli ma fondamentali, tanto da stagliarsi definitivamente nella memoria collettiva. Joe Turkel, morto all’età di 94 anni e famoso soprattutto per i suoi ruoli in Shining e Blade Runner, è uno di questi.

Per merito del suo timbro vocale e del suo volto scavato, Turkel è riuscito a ottenere per tutta la sua carriera ruoli da caratterista, ma le sue interpretazioni che si ricordano maggiormente sono quelle del barman dell’Overlook Hotel di Shining (1980) e quello di Eldon Tyrell, presidente della Tyrell Corporation nello sci-fi Blade Runner (1982).

Da ricordare, però, che prima di Shining Turkel lavorò altre due volte con Stanley Kubrick, ovvero in Rapina a mano armata (1956) e Orizzonti di gloria (1957), seppur in ruoli marginali.