Due clip da C’era una volta il Crimine, terzo capitolo della saga di Massimiliano Bruno

A pochi giorni dall’esordio in sala, C’era una volta il Crimine torna protagonista in rete grazie alla diffusione di due nuove clip.

Come oramai noto, il terzo capitolo della saga creata da Massimiliano Bruno arriverà nelle sale a partire dal 10 marzo tornando a raccontare le bizzarre avventure della banda di criminali più improbabile della storia del cinema italiano. Trovate il trailer del film a questo nostro indirizzo, in fondo alla pagina invece le due nuove clip.

Massimiliano Bruno torna ovviamente protagonista dietro la macchina da presa, così come il resto del cast capitanato da Marco Giallini, ossia Gian Marco Tognazzi, lo stesso Massimiliano Bruno, Giulia Bevilacqua, Ilenia Pastorelli e Edoardo Leo, con loro anche le due new entries Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli.

Questa è la sinossi ufficiale di C’era una volta il Crimine:

Nel terzo capitolo della saga, l’improbabile banda di criminali viaggia indietro nel tempo fino al 1943 per rubare la Gioconda ai francesi: ad aiutarli nella difficile impresa Claudio Ranieri (Giampaolo Morelli) , professore di storia pignolo ed iracondo che insieme allo spaccone Moreno (Marco Giallini) e al timoroso Giuseppe (Gian Marco Tognazzi) affronterà mille pericoli. Mentre fuggono col quadro i tre sono costretti a rifugiarsi a casa di Adele (Carolina Crescentini), la giovane nonna di Moreno, dove l’uomo incontra anche sua madre Monica da bambina. Quando la piccola finisce nelle mani dei nazisti la banda è obbligata ad un cambio di programma: se vogliono tornare nel presente dovranno prima salvarla, attraversando in lungo e largo un’Italia devastata negli ultimi, caotici giorni della seconda guerra mondiale. Un viaggio che li porterà ad incontrare alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia del Paese e ritrovare molti amici delle avventure precedenti. Sandro Pertini, Benito Mussolini, il Re Vittorio Emanuele e addirittura Adolf Hitler sono gli involontari co-protagonisti della nostra dissacrante armata Brancaleone. In una resa dei conti finale, la banda della Magliana, capitanata dal mitico Renatino (Edoardo Leo) e con l’aiuto di Gianfranco (Massimiliano Bruno) e Lorella (Giulia Bevilacqua) affronterà così il temibile esercito nazista.