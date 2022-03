The Batman: novità importanti dalla serie spin-off su Gotham PD

L’uscita al cinema di The Batman ha dato il via libera allo sviluppo di nuove storie ambientate nello stesso universo narrativo, come quella già annunciata sulla Gotham PD.

Da tempo annunciata come serie spin-off in via di sviluppo per HBO Max, al pari di quella dedicata al Pinguino, la serie Gotham PD a quanto pare prenderà una strada narrativa alquanto diversa dai progetti iniziali. Intervistato da The Cyber Nerds sull’argomento, infatti, il regista Matt Reeves si è lasciato sfuggire che più che sulla polizia di Gotham, la serie verterà sugli orrori di Arkham Asylum, il celebre manicomio criminale che ha avuto da sempre un’importanza vitale nelle storie di Batman. Le sue parole raccolte da Badtaste:

“La serie del Dipartimento di Polizia di Gotham City, quella storia si è evoluta. In realtà ora ci siamo spostati più nel regno di Arkham al collegamento col finale del nostro film, e alcuni dei personaggi… Quasi appoggiandosi all’idea di un film dell’orrore o una casa infestata come è a tutti gli effetti Arkham. L’idea è di mostrare ancora una volta il modo in cui Gotham è un personaggio nel film, voglio davvero che Arkham esista come personaggio. Entri in questo ambiente e incontri questi personaggi in un modo che sembra davvero nuovo. E così, nel nostro lavoro sul Gotham PD, quella storia ha iniziato ad evolversi, e abbiamo iniziato a dirci “Aspetta, dovremmo davvero utilizzare questo momento” E questo è il risultato di dove siamo finiti.“

In attesa di avere ulteriori aggiornamenti dalla serie Gotham PD (sarà ancora questo il titolo ufficiale scelto da Matt Reeves?), ricordate di dare una lettura alla nostra recensione di The Batman.

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022. In Italia dal 3 marzo.

TRAMA: The Batman è un thriller tagliente e pieno d’azione che ritrae Batman nei suoi primi anni, mentre lotta per bilanciare la rabbia con la rettitudine morale e indaga su un inquietante mistero che ha terrorizzato Gotham. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come un vigilante disilluso e disperato risvegliato dalla consapevolezza che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer a cui sta dando la caccia.