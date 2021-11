CLIFFORD – Il Grande Cane Rosso: al cinema dal 2 dicembre

Clifford, il grande e dolcissimo cane rosso amato dai bambini arriva al cinema, a partire dal 2 dicembre distribuito da Eagle Pictures; vi presentiamo il trailer ufficiale.

Clifford – Il Grande Cane Rosso é ispirato alla serie di libri per bambini di Norman Bridwell e sull’omonima seria animata del 2000.

Il lungometraggio racconta le vicissitudini del cagnolone rosso tanto amato dai piccoli, dal momento in cui il piccolo cucciolo viene donato ad Emily come regalo per il suo ottavo compleanno. Sin da subito tra la bambina e il cucciolo si crea un’alleanza naturale, Emily gli perdona tutte le marachelle che combina e, nel frattempo Clifford diventa un enorme cane.

CLIFFORD – Il Grande Cane Rosso: trama

La piccola Emily Elizabeth (Darby Camp) riceve come regalo da uno stravagante e magico signore (John Cleese), un piccolo cucciolo di cane rosso, che immediatamente conquista il suo cuore.

Ma Emily non avrebbe mai pensato che il cucciolo Clifford, al suo risveglio, si potesse trasformare in un gigantesco cane da caccia di oltre tre metri, capace di mettere a soqquadro il suo piccolo appartamento di New York. Mentre sua mamma (Sienna Guillory) è fuori città per lavoro, Emily e il suo divertente ma impulsivo zio Casey (Jack Whitehall) si troveranno ad affrontare una gigantesca avventura in giro per la Grande Mela.

Basato su uno dei racconti più amati di sempre, Clifford insegnerà al mondo come amare SENZA MEZZE MISURE!