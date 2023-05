Citadel: il teaser trailer dello spin-off italiano Diana

Con l’ultimo episodio di Citadel finalmente disponibile sulla piattaforma digitale Prime Video, l’attenzione si sposta su Diana, lo spin-off italiano in arrivo nel 2024.

Annunciato nell’ottobre del 2022 come primo spin-off del franchise internazionale ideato dai fratelli Russo, Citadel: Diana si è finalmente mostrato al pubblico attraverso un breve primo teaser trailer apparso nel post-credits dell’ultimo episodio della serie madre. La nuova serie è attualmente ancora in fase di produzione, ma è certo che arriverà nel corso del 2024.

La nuova protagonista sarà Matilda De Angelis, presumibimente nel ruolo di un’agente dell’agenzia governativa nota come “Citadel”, di cui fanno parte anche i personaggi interpretati da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas. Al fianco della giovane attrice, ci saranno anche Lorenzo Cervasio (Il paradiso delle signore), Maurizio Lombardi (The New Pope), Thekla Reuten (Warrior Nun), Julia Piaton (Profiling), Bernhard Schütz (Tatort) e Filippo Nigro (Tutto chiede salvezza, Suburra: La serie, I Medici).

Alessandro Fabbri (Fedeltà), Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini e Giordana Mari hanno firmato il capitolo italiano, con Gina Gardini (Gomorra: La serie, ZeroZeroZero) a bordo come showrunner, mentre la regia è stata affidata ad Arnaldo Catinari (Suburra: La serie). La produzione è di Cattleya.

Oltre allo spin-off italiano, è stato già confermato il capitolo indiano con protagonisti Varun Dhawan (Bhediya) e Samantha Ruth Prabhu (The Family Man). Intanto la serie madre è stata confermata anche per una seconda stagione, qui nel dettaglio.

Lo Spyverse di Citadel si espande nel 2024! Ecco un’immagine in anteprima del prossimo capitolo Citadel: Diana con #MatildaDeAngelis. #CitadelDiana pic.twitter.com/5R5KNRRZ4d — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) May 26, 2023