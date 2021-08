CinemaCon: la Warner Bros svela il titolo ufficiale di Matrix 4

Nella notte la Warner Bros ha svelato il teaser trailer di Matrix 4, tuttavia il video è stato mostrato solo ai presenti in sala al CinemaCon di Las Vegas.

In attesa del rilascio ufficiale del teaser trailer, quindi anche al popolo della rete, possiamo tranquillamente dare per certo il titolo scelto dalla Warner, ossia The Matrix: Resurrections. Il breve video, dalla descrizione di SuperHeroHype, si è concentrato sui personaggi di Neo (Keanu Reeves) e Trinity (Carrie-Anne Moss), morti in Matrix: Revolutions, ma qui chiaramente risorti.

Una volta rilasciato ufficialmente il teaser trailer, sarà nostra premura mostrarvelo attraverso le nostre pagine.

THE MATRIX: RESURRECTIONS

PRODUZIONE: Le riprese si sono tenute nel mese di febbraio, con location Chicago. Il film è stato diretto da Lana Wachowski. La regista ha messo mano alla sceneggiatura in compagnia di Aleksander Hemon e David Mitchell. In cabina di produzione Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures. CAST: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Daniel Bernhardt, Christina Ricci. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 22 dicembre 2021.