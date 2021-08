L’universo Marvel della Sony ha un nuovo nome più accattivante

La giornata odierna è stata caratterizzata dal lancio ufficiale del teaser trailer di Spider-Man: No Way Home, ma di certo questa non è l’unica notizia per i fan Marvel.

Attraverso un aggiornamento proveniente da SuperHeroHype, infatti, è noto che Sony Pictures ha scelto il titolo del proprio universo cinematografico Marvel. Da tempo noto come “Sony Pictures Universe of Marvel Characters“, il franchise avviato dalla Sony con Venom da oggi sarà noto come “Sony’s Spider-Man Universe“.

La scelta del nuovo titolo è chiaramente legata al fatto che Sony detiene i diritti di Spider-Man e di tutti i personaggi appartenenti al suo universo fumettistico, gli unici non nelle mani della Disney. Tra l’altro, l’accordo tra i due colossi, dopo Spider-Man: No Way Home, prevederebbe, potenziale rinnovo a parte, solo un altro film non ancora annunciato.

Il nuovo titolo “Sony’s Spider-Man Universe” sarà ufficialmente presentato con l’uscita al cinema di Venom: La Furia di Carnage, e proseguirà per il momento con Morbius ed il film dedicato a Kraven. Nel prossimo futuro Spider-Man sarà, come giusto che sia, destinato ad apparire in questo nuovo universo cinematografico, chissà magari ancora col volto di Tom Holland, e forse unendo una volta e per tutte questo nuovo franchise al più famoso Marvel Cinematic Universe della Disney.

Come vedete il nuovo nome scelto per l’universo Marvel della Sony?