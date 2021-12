Cinema Park: The Space Cinema ripropone in sala Raya e l’ultimo Drago

Il circuito cinematografico The Space Cinema torna a regalare emozionali la domenica mattina e nei giorni festivi con la rassegna per famiglie Cinema Park.

Il primo appuntamento con Cinema Park è fissato per il prossimo 12 dicembre, e per l’occasione il film offerto alle famiglie, con un prezzo di 2.90 euro, sarà Raya e l’ultimo Drago (la nostra recensione), il film d’animazione targato Walt Disney Animation Studios. Altri film saranno presto annunciati dalla direzione del circuito The Space Cinema, ma per maggiori informazioni vi rimandiamo al breve comunicato da poco rilasciato.

CINEMA PARK: “RAYA E L’ULTIMO DRAGO” TORNA IN TUTTI I THE SPACE CINEMA

L’iniziativa della domenica mattina e dei giorni festivi targata The Space Cinema per vivere la magia del cinema a un prezzo agevolato di soli 2,90€

Roma, 10 dicembre 2021 – “Raya e l’Ultimo Drago”, il cinquantanovesimo classico Disney, torna in proiezione nelle sale del circuito, domenica mattina e nei giorni festivi, con un appuntamento speciale per tutta la famiglia.

“Raya e l’Ultimo Drago” è il film d’animazione Disney ambientato nel fantastico mondo di Kumandra, luogo in cui anticamente draghi e umani vivevano in armonia. Quando le forze del male iniziarono a minacciare il regno, i draghi decisero di sacrificarsi per tenere al sicuro l’umanità. Oggi, dopo 500 anni, quelle stesse forze maligne sono tornate a intimidire il genere umano e toccherà a Raya, guerriera solitaria, trovare l’ultimo drago per riunire i regni e sconfiggere il male. Durante il suo cammino apprenderà che non è sufficiente un drago per salvare il mondo ma serviranno valori come la fiducia e il rispetto.

Il circuito raccomanda la prenotazione online per assicurarsi il posto in sala ed evitare assembramenti negli spazi comuni. Per conoscere i prossimi titoli in programmazione e prenotare il proprio posto in sala è possibile visitare la pagina ufficiale sul sito The Space Cinema al link: https://www.thespacecinema.it/iniziative/cinema-park.