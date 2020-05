Chris Pratt e Amazon Studios per la serie thriller The Terminal List

Amazon Studios svilupperà The Terminal List, una nuova serie thriller con protagonista Chris Pratt.

Abbandonato per il momento il ruolo di Star-Lord nell'MCU, e prossimo a tornare sul set per il terzo capitolo della saga Jurassic World, l'attore Chris Pratt è pronto a collaborare con Amazon Studios per una serie dai profondi toni thriller, e tratto dal romanzo ominimo di Jack Carr.

La trama della serie riguarderà il ritorno a casa di un marines dopo che la sua squadra è caduta in un'imboscata durante la sua ultima missione. Il suo obiettivo sarà scoprire la verità sull'accaduto, e perchè tutte le tracce portano a lui. Chi vuole incastrarlo?

Chris Pratt sarà anche produttore della serie, così come David DiGilio. In cabina di produzione con Amazon Studios anche Civic Center Media e MRC Television. La regia della serie è stata affidata a Antoine Fuqua, con Pratt anche in occasione della realizzazione del film I Magnifici 7.

Come consulenza per la stesura della sceneggiatura verranno coinvolti alcuni veterani con le loro famiglie.