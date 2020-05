Mike Flanagan e Netflix insieme per la serie horror The Midnight Club

Il regista Mike Flanagan tornerà ancora una volta a collaborare con Netflix, e questa volta per l'adattamento tv del romanzo horror The Midnight Club.

Dopo Hill House, la sua seconda stagione in via di sviluppo, e la futura serie Midnight Mass, il regista Mike Flanagan è pronto a mettere nuovamente mano al suo contratto con Netflix per adattare - insieme a Leah Fong - il romanzo di Christopher Pike intitolato The Midnight Club.

Il libro originale è stato pubblicato nel 1994, ed è ambientato all’interno di un hospice che accoglie dei ragazzi malati terminali. Un gruppetto al suo interno si ritrova a mezzanotte per raccontarsi storie spaventose, e per fare un patto: chi di loro morirà per primo li contatterà dall’oltretomba.

Non resta che attendere nuovi sviluppi in merito.