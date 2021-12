Posted on

Chris Pine (Wonder Woman) e Chris Hemsworth (Thor) potrebbero non far parte di Star Trek 4, il film affidato alla regista S.J. Clarkson. Come noto, il film in teoria prevederebbe il ritorno sullo schermo del “redivivo” George Samuel Kirk, morto nel 1° capitolo della rinata Saga cinematografica durante la distruzione della USS Kelvin. Ma a quanto