Chiudono anche in Italia Disney Channel e Disney Junior

Dalla giornata odierna Disney Channel e Disney Junior chiudono i battenti anche in Italia. E' la fine di un'era.

Con la nascita di Disney+ era ovvio che il colosso dell'intrattenimento pensasse a tagliare qualche "ramo vecchio", e i due canali tematici sono tra quelli. Dopo aver l'abbandono di Disney XD alla piattaforma di Sky già dall'ottobre scorso (mese dell'avvio di Disney+ negli Usa), ora è il momento di chiudere i battenti anche per Disney Channel e Disney Junior.

La prima volta italiana dei canali tematici Disney risale al lontano 1998, in quell'occasione fu ospitato da TELE+ Digitale, cinque anni dopo (nel 2003) fu la volte di Sky, piattaforma nata proprio in quell'anno.

Tra i tantissimi prodotti e creati appositamente per Disney Channel vanno ricordati Lizzie McGuire, Raven, il fenomeno High School Musical, Hannah Montana, Camp Rock e I Maghi di Waverly. Negli ultimi anni è stata la volta di programmi come Il mondo di Patty e Violetta, ma anche Alex & Co, Soy Luna e i film tv Descendants, oltre al reboot DuckTales.

Ed ora? Gli amanti dei contenuti Disney potranno goderne sui canali in chiaro di RAI, Rai Gulp e Rai Yoyo, oltre che attraverso la suddetta piattaforma digitale Disney+.