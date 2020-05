L'horror Antebellum ha ottenuto una nuova data di uscita Usa

Lionsgate ha ufficializzato oggi la nuova data di uscita teatrale di Antebellum, horror con protagonista Janelle Monàe.

Inizialmente programmato per una release nel mese di aprile, Antebellum ha subito il rinvio a tempo indeterminato a causa dell'emergenza Coronavirus. Ora, ancora in piena emergenza, lo studios ha fissato la nuova uscita per il 21 agosto, motivando tale scelta così:

"Riteniamo che entro il 21 agosto il pubblico sarà desideroso di apprezzare la storia e le voce uniche e distintive del debutto di questi rivoluzionari registi."

ANTEBELLUM

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Gerard Bush e Christoper Renz. Tra i produttori David Spitz di Lionsgate.

: Il film è stato diretto da Gerard Bush e Christoper Renz. Tra i produttori David Spitz di Lionsgate. CAST : Janelle Monae, Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles e Jena Malone.

: Janelle Monae, Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles e Jena Malone. TRAMA : L’autrice di grande successo Veronica Henley (Janelle Monáe) si ritrova intrappolata in una realtà terrificante e deve scoprire lo sconvolgente mistero prima che sia troppo tardi.

: L’autrice di grande successo Veronica Henley (Janelle Monáe) si ritrova intrappolata in una realtà terrificante e deve scoprire lo sconvolgente mistero prima che sia troppo tardi. AL CINEMA: 21 agosto 2020.

IL TRAILER