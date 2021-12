Charlie Cox sarà ancora Daredevil nel futuro del Marvel Cinematic Universe

Dopo tante chiacchere, interviste e campagne virali avviate dai fan, arriva l’ufficialità: Charlie Cox tornerà ad interpretare Daredevil nei prossimi progetti Marvel Cinematic Universe.

La conferma è arrivata nella notte direttamente dal CEO dei Marvel Studios “Kevin Feige“. Intervistato a riguardo durante la campagna promozionale legata a Spider-Man: No Way Home, oramai prossimo all’esordio in sala, Feige ha confermato una volta e per tutte il ritorno dell’attore nel franchise. Ecco un breve estratto della sue dichiarazioni: “Se vedrete Daredevil nei prossimi progetti sarà Charlie Cox il suo interprete. Dove, come e quando lo vedrete è ancora da stabilire.“

Finisce così una telenovela che negli ultimi anni ha toccato i cuori di quei fan rimasti ammaliati dall’interpretazione di Charlie Cox nella serie Netflix “Daredevil“. Un premio per tutti coloro che ci hanno creduto, compreso lo stesso attore, più volte chiamato in causa sulla campagna nota come #SaveDaredevil, oramai divenuta nel frattempo un culto per i fan.

Mancano ovviamente i dettagli del ritorno del “diavolo di Hell’s Kitchen” nel Marvel Cinematic Universe, sarà il tempo a dare nuovi dettagli in merito. Allora cosa pensate del ritorno di Charlie Cox come Daredevil nell’MCU?