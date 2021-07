Cenerentola: poster e teaser trailer dal musical con Camila Cabello

Amazon Studios ha diffuso in rete il poster ed il teaser trailer di Cenerentola, il nuovo adattamento in live-action, questa volta in chiave musicale, del celebre cult dell’animazione.

Acquisito dal colosso digitale solo di recente, il nuovo Cenerentola sarà distribuito direttamente su Prime Video a partire dal prossimo 3 settembre. Il film è stato diretto da Kay Cannon (Giù le mani dalle nostre figlie), con James Corden (ideatore del progetto) collegato in chiave produttiva in compagnia di Leo Pearlman. Prima del passaggio a Prime Video, la pellicola avrebbe dovuto esordire al cinema prima a febbraio e successivamente a luglio 2021.

L’iconico ruolo di Cenerentola è stato affidato alla cantante Camila Cabello, ma il cast conterà anche la presenza di attori del calibro di Billy Porter, Pierce Brosnan, Nicholas Galitzine, e Idina Menzel.

L’ultima volta che Cenerentola è stata trasposta al cinema, ed in versione live-action, è avvenuto nel 2015 con il premio Oscar Kenneth Branagh scelto dalla Disney per la cabina di regia, mentre il ruolo da protagonista era andato a Lily James, nel cast figurava anche la premio Oscar Cate Blanchett.