Tra le tante "chiacchere" mosse riguardo l'MCU del futuro, dal CCPX di San Paolo si è parlato anche delle serie tv Moon Knight, She-Hulk e Ms Marvel.

A parlare delle tre future serie tv ambientate nel Marvel Cinematic Universe, ovviamente lui, Kevin Feige. Il CEO dei Marvel Studios ha spiegato ai presenti che le riprese delle tre serie tv dovrebbero terminare verso la fine del 2020, sottolineando la possibilità che queste possano essere pronte per l'anno successivo (2021), in piena Fase 4.

Kevin Feige ha poi descritto, in breve, quello che significa per i Marvel Studios espandere il proprio universo anche a così tanti progetti televisivi:

Lavoro alla Marvel da quasi 20 anni. Essere in grado di costruire l’Universo Cinematografico, portanto al cinema la Saga dell’Infinito composta da 23 film, è stato fantastico. Ma dopo Avengers: Endgame ci siamo chiesti: e ora cosa facciamo? Il servizio streaming della Disney ci dà l’opportunità di raccontare storie in maniera ancora più approfondita, con personaggi che già conoscete come Falcon, Winter Soldier, Wanda Maximoff, Visione, Loki… con un taglio cinematografico, come non avevamo mai fatto prima d’ora. Abbiamo già iniziato a girare due di queste serie, e sono molto speciali: WandaVision e The Falcon and the winter Soldier. Per la prima volta, saranno tutte interconnesse. Quindi l’Universo Cinematografico Marvel sarà sul vostro schermo di casa, su Disney+, e si collegherà con i film, e viceversa. ComicBook

She-Hulk

La serie tv sarà prodotta da Kevin Feige per Marvel Studios. Il ruolo di showrunner è stato affidato a Jessica Gao.

Il personaggio di Jennifer Susan Walters (aka She-Hulk) è stato creato da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980. In origine Jennifer è un abile avvocato di professione, ed ha prestato servizio come consulente legale a vari supereroi in numerose occasioni. Ultima informazione, non meno importante, è che si tratta della cugina di Bruce Banner (aka Hulk). Così come il suo collega Deadpool, il personaggio di She-Hulk è consapevole di essere una creazione fumettistica, pertanto rompe spesso la quarta parete, rivolgendosi ai lettori in più occasioni.

Jennifer ottiene i suoi poteri attraverso una trasfusione di sangue ricevuta da suo cugino Bruce Banner. She-Hulk (questo il nome che scegliere per la sua nuova doppia vita) come differenza dal suo parente più famoso, riesce a controllare le sue trasformazioni.

She-Hulk sarà trasmessa su Disney+.

Moon Knight

La serie tv sarà prodotta da Kevin Feige per Marvel Studios. Il ruolo di showrunner è stato affidato a Jeremy Slater.

Il personaggio di Moon Knight è stato creato da Doug Moench (testi) e Don Perlin (disegni) nel 1975. La sua apparizione risale al fumetto Werewolf by Night (prima serie) n. 32, per l'occasione nella sotto-trama Lotta contro gli infernali.

Marc Spector nasce come pugile, prima di entrare in marina, e divenire successivamente un mercenario. Durante una spedizione in Egitto, Spector viene ferito e rimasto in fin di vita da un suo collega. Gli egiziani per salvarlo lo portano al cospetto della statua del dio egiziano Khonshu, quest'ultimo gli appare in sogno, donandogli alcuni poteri. L'oramai ex-mercenario torna così in città, ed inizia a sfruttare al meglio la sua "seconda possibilità" divenendo un vigilante in costume.

Moon Knight è bravo nel combattimento corpo a corpo, nelle arti marziali, uno stratega e un atleta a livello olimpionico. Il Dio Khonshu gli ha donato poteri da sfruttare in base alle varie fasi lunari. Tra le abilità note, il potere di rigenerarsi dalle ferite, e lo sviluppo di forza e agilità sovrumane con la Luna Piena.

Moon Knight sarà trasmessa su Disney+.

Ms Marvel

MS Marvel sarà sviluppata da Kevin Feige per conto di Marvel Studios.

Il personaggio di Ms Marvel è stato creato da da Gerry Conway e John Buscema nel corso del 1977. Lo pseudonimo di Ms Marvel è stato preso in origine da Carol Danvers (l'attuale Captain Marvel), è successivamente passato a Kamala Khan solo nel novembre del 2003, in quell'occasione furono Sana Amanat, G. Willow Wilson e Adrian Alphona a dare vita alla nuova versione del personaggio. Kamala Khan è una ragazza di sedici anni di origine pakistana del New Jersey che ammira molto Carol Danvers. Acquisisce accidentalmente il potere della superelasticità ed entra a far parte dei Vendicatori.

La serie tv andrà in onda su Disney+ nel corso del 2021.