Catherine Zeta-Jones nel cast della seconda stagione di Prodigal Son

L’attrice premio Oscar Catherine Zeta-Jones è entrata a far parte del cast della seconda stagione di Prodigal Son, la serie tv targata Fox.

Secondo TvLine la Zeta-Jones entrerà come regular a partire dalla seconda metà della nuova stagione nel ruolo della dottoressa Vivian Capshaw, uno dei medici dell’ospedale psichiatrico Claremont.

La seconda stagione sarà su Fox a partire dal 12 gennaio prossimo.

PRODIGAL SON

PRODUZIONE: Lo show è stato creato da Chris Fedak e Sam Sklaver (Deception) e vede Greg Berlanti tra i produttori esecutivi. CAST: Payne (il Jesus di The Walking Dead), Michael Sheen, Bellamy Young (Scandal), Lou Diamond Phillips (Longmire), Halston Sage (The Orville), Catherine Zeta-Jones.

TRAMA: La trama di Prodigal Son ruoterà intorno alla figura di Malcolm Bright, un giovane psicologo criminale che mette al servizio della polizia di New York le sue doti. Nella sua vita però ci sarà spazio per una madre in grado di manipolare gli altri, una sorella fin troppo normale, e un padre (un famoso serial killer) che cerca di riprendere i contatti con il suo “figliol prodigo”.

Dal 12 gennaio 2021 su Fox.