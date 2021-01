Entertainment Weekly ha diffuso in rete due nuove foto da Army of the Dead, lo zombie movie Netflix diretto da Zack Snyder.

In una delle due immagini in questione, così come riportato nel titolo del nostro post, sembra che il regista abbia voluto omaggiare la sua Snyder Cut con quello che sembra a tutti un cammeo studiato. Nel particolare all’interno del caveau della foto molte testate hanno scorto dei contenitori metallici, gli stessi di una foto postata dallo stesso Snyder nel dicembre scorso dove era conservata la versione della Snyder Cut. Trovate un tweet probante in fondo alla pagina.

ARMY OF THE DEAD

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Zack Snyder. La sceneggiatura è stata co-firmata da Zack Snyder e Joby Harold. Il budget si aggira intorno agli 80 milioni di dollari. CAST: Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

TRAMA: La storia seguirà le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie. Le riprese del progetto avranno inizio a luglio.

Prossimamente su Netflix.

LE FOTO

IL TWEET