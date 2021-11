Il colosso Netflix questa notte ha svelato il cast di One Piece, la serie live action liberamente tratta del famoso manga firmato da Eichiro Oda.

La scelta dei cinque attori protagonisti della serie è stata annunciata ai fan attraverso i canali social ufficiali, e si tratta pertanto di Iñaki Godoy come Monkey D. Luffy, protagonista dello show, Mackenyu come lo spadaccino Zoro, Emily Rudd sarà Nami, Jacob Romero Gibson sarà Usopp, mentre Taz Skylar sarà Sanji. Sulla scelta dei cinque attori, Matt Owens e Steven Maeda, autori della serie, hanno dichiarato:

“Siamo davvero entusiasti di salpare con questo cast straordinario e talentuoso! Trovare le persone giuste per sfoggiare gli sguardi, le emozioni e le azioni degli iconici membri della ciurma di Cappello di paglia è stato un processo lungo e impegnativo (e divertente!). Proprio come la ricerca dello stesso One Piece. Ma finalmente abbiamo trovato le scelte perfette! Hanno già iniziato a lavorare molto duramente per dare vita a questi personaggi. Imparerete a conoscerli e ad amarli tanto quanto le loro controparti manga. Tutti noi non vediamo l’ora di mostrarvi cosa abbiamo inventato! Avanti con l’avventura!“

One Piece, alla quale collaborerà anche Eichiro Oda, sarà una serie in live action composta da dieci episodi nella sua prima stagione. La storia ha come protagonista Monkey D. Luffy e il suo equipaggio di pirati, alle prese con esplorazioni in un mondo fantastico fatto di oceani senza fine e isole esotiche, alla ricerca di un tesoro che permette di diventare il prossimo re dei pirati. Tra gli autori della serie ci sono Matt Owens, Tom Hyndman, Eiichiro Oda e Steven Maeda. Il colosso dello streaming Netflix si occuperà di produzione e distribuzione.