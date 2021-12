Il cast di Hawkeye presenta l’ultimo episodio, ora su Disney+

L’atteso ultimo atto di Hawkeye è finalmente approdato da oggi su Disney+, ed ovviamente c’è grande attesa per lo scontro finale tra Occhio di Falco e Yelena Belova.

Per festeggiare il rilascio dell’ultimo episodio dello show Marvel Studios, il cast si è lanciato in una simpatica iniziativa in cui presenta, ogni membro del cast a suo modo, l’epilogo di Hawkeye. Inoltre, i Marvel Studios (attraverso i canali social della serie) hanno anche diffuso un nuovo promo con alcune interessanti scene inedite. Trovate tutti i contenuti video nei tweets ufficiali qui di seguito. In serata, poi, sarà disponibile anche la recensione dell’intera prima stagione.

HAWKEYE

PRODUZIONE: La serie tv avrà come showrunner e sceneggiatore Jonathan Igla. In cabina di sceneggiatura anche Katrina Mathewson e Tanner Bean. Lo sviluppo sarà a cura di Marvel Studios, sotto la produzione diretta di Kevin Feige. In cabina di regia spazio per il duo Bert and Bertie, e Rhys Thomas. CAST: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Fra Free, Zahn McClarnon. DISTRIBUZIONE: La serie approderà su Disney+ a partire dal 24 novembre 2021 con i primi due episodi.

TRAMA: In questa New York natalizia, Clint Barton, anche conosciuto come Occhio di Falco, passa il testimone (in questo caso l’arco) a una nuova generazione. Più precisamente a Kate Bishop, una giovane guerriera che ha passato anni per cercare di somigliare al suo eroe.