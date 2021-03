Cannes 2021: il presidente di giuria sarà Spike Lee

Il regista premio Oscar Spike Lee è stato riconfermato come presidente di giuria del Festival di Cannes per l’edizione 2021, l’annuncio è arrivato quest’oggi direttamente dalla direzione della celebre kermesse.

Come oramai noto, Spike Lee lo scorso anno è stato il primo afroamericano ad ottenere l’incarico nella storia di Cannes (Abderrahmane Sissako diresse la sezione Un Certain Regard nel 2003), ma la crisi mondiale dovuta all’emergenza Covid-19 aveva spinto gli organizzatori a cancellare l’edizione.

Pierre Lescure (direttore del Festival di Cannes), nel confermare la nomina di Lee, ha commentato:

“Durante i mesi di incertezza che abbiamo attraversato, Spike Lee non ha mai smesso di incoraggiarci. Questo sostegno finalmente giungerà finalmente a buon fine, e non avremmo mai potuto sperare che una personalità più potente ci guidasse in questi tempi difficili.”

L’edizione 2021 del Festival di Cannes non si svolgerà a maggio, bensì dal 6 al 17 luglio.