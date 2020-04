Cannes 2020: Festival cancellato a causa del Coronavirus

Nelle scorse settimane si era ipotizzato per un rinvio a fine giugno/inizio luglio, ma dopo l'annuncio di ieri sera tenuto dal presidente Emmanuel Macron la sorte è ormai decisa: l'edizione 2020 del Festival di Cannes non si farà a causa del Coronavirus.

L'annuncio di Macron prevede infatti che fino all'11 maggio i francesi dovranno stare nelle proprie case, rispettare il distanziamento sociale mentre fino a metà luglio sarà vietata qualsiasi manifestazione pubblica, festival compresi.

L'ipotesi di spostare il festival (che doveva avere luogo dal 12 al 23 maggio) ad agosto o settembre è da escludere, non solo per il clima torrido del periodo, ma anche - se non soprattutto - per la sovrapposizione con la Mostra di Venezia che, almeno per ora, si terrà dal 2 al 12 settembre.

Non ci sarà, perciò, un'edizione numero 73 del Festival di Cannes. Noi continuiamo a tenere le dita incrociate per Venezia...