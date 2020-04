Jesse Eisenberg farà presto il suo debutto alla regia

Jesse Eisenberg stars in Columbia Pictures' "The Social Network."

Anche Jesse Eisenberg si appresta a fare il proprio debutto alla regia, e lo farà col film When You Finish Saving The World.

Tratto da un audiolibro originale, scritto dallo stesso Eisenberg, il film viene al momento descritto come una commedia a tinte drammatiche. Il futuro regista, ad oggi, potrà contare su un cast formato da Julianne Moore e Finn Wolfhard.

L'audiolibro è ambientato nell’arco di tre decenni, e seguirà tre membri di una famiglia: Nathan, un padre che cerca di creare una connessione con suo figlio appena nato, Rachel, una giovane studentessa universitaria che cerca di trovare un proprio posto nel mondo, e Ziggy, un adolescente che cerca di capire dove viene e dove sta andando.

Secondo Deadline, Eisenberg potrà contare, inoltre, sulla produzione dell'amica e collega di set Emma Stone.