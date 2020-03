Il cancro stronca Nicholas Tucci, morto l'attore ammirato in You’re Next

L'attore Nicholas Tucci è morto a seguito del peggioramento della sua battaglia contro il cancro.

Ammirato in passato per le sue partecipazioni all'horror You're Next e a Channel Zero, l'attore Nicholas Tucci è morto lo scorso 3 marzo, all'età di 38 anni. A confermare il decesso il padre dell'attore attraverso un commovente post-social lanciato su Facebook.

Nelle tristi parole di Alexander Tucci è possibile scorgere tanto rammarico per la scomparsa prematura del figlio, ma anche ringraziamento per tutti coloro che hanno supportato Nicholas nell'ultimo anno.

Queste sono state le ultime apparizioni di Nicholas tra cinema e serie tv: Choose (2011), Chilling Visions: 5 Senses of Fear (2013), Faults (2014), “Daredevil” (2016), Long Lost (2018) e Myth (2019). Le ultime apparizioni saranno Ten Minutes to Midnight and Come Home.

