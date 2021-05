Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson nel cast di Indiana Jones 5

Il cast di Indiana Jones 5 ha accolto in queste ore gli ingressi di Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson, i due attori sono attesi in Sicilia per le imminenti riprese.

A confermare l’ingresso dei due attori nel film è stato proprio in questi minuti un aggiornamento proveniente dal solito Deadline. La fonte non ha però svelato l’identità dei ruoli assegnati a Boyd Holbrook (Logan) e Shaunette Renée Wilson (Black Panther). Nei giorni scorsi è arrivata la conferma che le riprese di Indiana Jones 5 si terranno, tra le altre locations, anche in Sicilia (qui il nostro aggiornamento).

INDIANA JONES 5

PRODUZIONE: il film sarà co-scritto (con Jonathan Kasdan) e diretto da James Mangold. Inoltre Steven Spielberg è coinvolto direttamente nella realizzazione del film e affianca Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttore. John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora. Le riprese in Sicilia tra luglio ed ottobre 2021. CAST: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson. USCITA: Nelle sale Usa dal 29 luglio 2022.