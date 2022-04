Animali Fantastici: i Segreti di Silente non solo non vincerà il suo secondo weekend nel Box Office Usa, ma subirà anche un enorme calo degli incassi.

I tempi in cui le storie legate ad Harry Potter portavano gente al cinema per settimane sembrano essere davvero terminati, con I Segreti di Silente la situazione la saga Animali Fantastici sembra andare assolutamente verso il lato opposto. Una settimana dopo aver vinto il Box Office Usa all’esordio con un dato non proprio esaltante, infatti, Animali Fantastici: i segreti di Silente si sta avviando verso un secondo weekend di completo anonimato. A vincere il botteghino in questo weekend, pertanto, potrebbe essere senza nemmeno tanti sforzi Troppo Cattivi.

Il nuovo cartoon Troppo Cattivi venerdì ha incassato una cifra di 8 milioni di dollari, ed ora spinge per un weekend d’esordio sopra i 25 milioni, una cifra che quasi certamente lo porterà alla vittoria del Box Office Usa. In seconda posizione si è classificato l’epico The Northman con un incasso di 5 milioni di dollari, ed una stima per tre giorni di 12 milioni circa.

Come anticipato, Animali Fantastici: i segreti di Silente ha visto crollare i suoi incassi dell’80% rispetto allo scorso venerdì, il risultato è pertanto un misero 4 milioni di dollari, ed un weekend post-esordio da terzo/quarto posto.

Animali Fantastici: i Segreti di Silente (la recensione)

Fonte: Exhibitor Relations Co.