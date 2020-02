Box Office Usa: Sonic ancora primo nel weekend

Sonic - Il Film ha vinto nuovamente il Box Office Usa, per il "porcospino velocista" la quota dei 100 milioni è stata raccolta in dieci giorni esatti.

Nonostante la presenza "ingombrante di una nuova proposta come Il Richiamo della Foresta, il "moviegame" Sonic - Il Film ha vinto ancora una volta la sfida del botteghino americano, piazzando un nuovo incasso da 26.3 milioni di dollari.

In soli dieci giorni di programmazione il film Paramount ha già raggiunto - e superato - la soglia dei 100 milioni, firmando un parziale al momento di 106.6 milioni di dollari. Con gli incassi internazionali Sonic - Il Film ha già raggiunto 203.1 milioni di dollari. Scommessa vinta!

Harrison Ford ed il suo Il Richiamo della Foresta hanno esordito nel weekend in seconda posizione, e con un incasso da 24.82 milioni di dollari. Basandoci sul valore del budget "135 milioni di dollari", al momento parliamo di un prodotto che si avvia verso il flop commerciale, non resta che attendere le prossime settimane per una miglior valutazione.

In terza posizione si è classificato Harley Quinn: Birds of Prey. L'incasso del cinecomic DC è stato 7 milioni di dollari, per un totale di 72.52 milioni. E' oramai certo che il film va valutato come l'ennesimo flop targato DCEU.

Brahms: The Boy II ha esordito in quarta posizione, e lo ha fatto con un incasso di 5.9 milioni di dollari, in linea con previsioni iniziali. La quinta posizione del Box Office Usa è andata infine a Bad Boys for Life, il cui incasso è stato 5.86 milioni di dollari, per un totale di 191.17 milioni.