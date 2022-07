I simpatici esserini gialli sono tornati a dominare il mondo. Minions 2 ha stravinto il Box Office Usa con oltre 100 milioni incassati.

Previsioni confermate, e tanti bei saluti ai timori da contagio delle famiglie americane. Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo ha esordito in testa al Box Office Usa con un incasso stimato di 108.51 milioni di dollari, un risultato straordinario che va a posizionarsi direttamente al terzo posto della speciale classifica relativa ai weekend dell’indipendenza americana. E non va dimenticato che lunedì negli Usa si festeggia per l’appunto il 4 luglio.

Nonostante il risultato non sia da definire il più alto del franchise animato Universal/Illumination, Minions aveva infatti esordito con 115.7 milioni nel 2015, quello di Minions 2 rappresenta un grande traguardo essendo il nono weekend d’esordio più alto di sempre per un film d’animazione, di poco dietro Toy Story 3 con 110.3 milioni. Non male per un esordio in periodo post-pandemico.

Nel giorno del sessantesimo compleanno di Tom Cruise, il Box Office Usa ha registrato il secondo posto di Top Gun: Maverick (solo -14% rispetto al weekend scorso) con un incasso stimato di 25.54 milioni di dollari, per un totale sempre più incredibile di 564.02 milioni, il più alto dell’intero 2022, e non solo a livello domestico. Nel Box Office Worldwide, infatti, Top Gun: Maverick ha raccolto fino ad oggi 1.1 miliardi di dollari.

L’ex primatista del weekend scorso “Elvis” ha chiuso al terzo posto con un nuovo incasso di 19 milioni di dollari (-39%) ed un totale che è balzato a quota 67.32 milioni. In quarta posizione Jurassic World il Dominio ha incassato altri 15.65 milioni di dollari, per un totale di 331.81 milioni, in linea con il risultato di Jurassic World – Il Regno Distrutto nello stesso lasso temporale, ma sotto del 40% rispetto a Jurassic World. La quinta piazza del Box Office Usa è andata, infine, a The Black Phone con 12.3 milioni di dollari, ed un totale di 47.46 milioni.

