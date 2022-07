Il biopic Elvis ha vinto il suo secondo weekend nel Box Office Italia, ma questa volta con incassi che hanno registrato un brusco calo.

La stagione estiva non ha mai aiutato il mercato cinematografico in Italia, ed in periodo post-pandemico questa regola vale ancor di più. A tal proposito, l’incasso complessivo del Box Office Italia nel weekend non ha raggiunto i 2 milioni neppure lontanamente (1.6 milioni), registrando un calo del 30% circa rispetto a sette giorni fa, quando già i dati non rappresentavano valori straordinari.

A vincere il botteghino è stato ancora una volta Elvis. Il biopic sul re del rock’n’roll ha raccolto nel weekend altri 421 mila euro, per un totale di 1.61 milioni. In seconda posizione spazio per il solito Top Gun: Maverick con 276 mila euro incassati nel weekend, e 10.6 milioni incassati complessivamente. La terza piazza del Box Office Italia è andata, infine, a Lightyear – La vera storia di Buzz con 210 mila euro, ed un totale di 2.03 milioni.

Nel resto della classifica si è registrato il quarto posto di Jurassic World il Dominio, ed il quinto di Black Phone, rispettivamente con 208 mila euro (totale 7.23 milioni) e 123 mila euro (totale 516 mila). Il prossimo weekend porterà in sala Thor: Love and Thunder e gli incassi complessivi potrebbero tornare a salire.

Fonte: Cinetel