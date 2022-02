Box Office Usa: Jackass Forever vince il weekend, Moonfall delude

Il nuovo capitolo della pazza saga Jackass ha vinto a mani basse il Box Office Usa nel suo weekend d’apertura, Moonfall ha invece ampiamente deluso le aspettative.

Così come previsto nel nostro ultimo aggiornamento, Jackass Forever ha vinto facilmente il botteghino nordamericano, e lo ha fatto incassando una cifra stimata di 23.5 milioni di dollari, cifra in linea con gli altri capitoli della saga. A questa cifra vanno, inoltre, aggiunti gli 11.1 milioni incassati nei giorni precedenti, per un totale importante di 34.6 milioni. Il risultato ottenuto all’esordio da Jackass Forever è da valutare oltremodo positivo, e questo perchè, così come per altri capitoli della saga, è stato prodotto con un budget molto vicino ai 10 milioni.

Il disaster movie Moonfall ha raccolto all’esordio soltanto 10 milioni di dollari in seconda posizione. Il film di Roland Emmerich è stato realizzato con un budget da oltre 160 milioni di dollari, un fattore questo che la dice lunga sul grado di fallimento ottenuto nel suo weekend d’esordio. Tra l’altro i dati non positivi provenienti dalla critica sembrerebbero aver contribuito a spingere il pubblico verso altre scelte.

Nella terza posizione del Box Office Usa si è posizionato l’ex primatista Spider-Man: No Way Home, il cui incasso totale (749.8 milioni) è oramai sempre più vicino al terzo più alto incasso della storia nordamericana (Titanic con 760.5 milioni). Lo score ottenuto nel weekend è stato 9.6 milioni di dollari. Il cinecomic Marvel/Sony ha, inoltre, incassato altri 15.6 milioni dal mercato internazionale, per un totale Worldwide da 1.77 miliardi. Su quest’ultimo dato pesa ancora l’assenza degli incassi cinesi, i quali potrebbero spingere il film di Jon Watts verso vette ancor più maestose.

