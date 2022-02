Box Office Usa: Jackass Forever davanti a Moonfall nella classifica del venerdì

L’atteso exploit del disaster movie Moonfall alla fine non ci sarà, il venerdì del Box Office Usa infatti celebra il foller Jackass Forever.

Nonostante l’attacco al mondo dei cinecomics da parte del suo regista Roland Emmerich (qui), lo sci-fi Moonfall si avvia verso un weekend d’esordio fin troppo tranquillo sotto i 15 milioni. L’incasso maturato venerdì, infatti, è stato 3.4 milioni di dollari, direttamente al secondo posto, e tra l’altro con una media per sala sotto i mille dollari. Si tratta senza dubbio di una risposta poco positiva del pubblico americano, lo ricordiamo, ancora alle prese con la preoccupazione per le nuove ondate di contagi per Covid-19.

La prima posizione è invece andata venerdì a Jackass Forever, ennesimo capitolo della pazza sagà creata da Johnny Knoxville e Steve-O, il cui score è valso 9.6 milioni di dollari, che diventano 20.7 milioni se si aggiungono gli incassi dei giorni precedenti. A questo punto è facile immaginare un weekend d’esordio nel Box Office Usa da quasi i 25 milioni. In terza posizione, inoltre, si è classificato al momento l’ex dominatore del mercato mondiale Spider-Man: No Way Home, il suo incasso è stato di 2 milioni netti. La stime per il weekend è fissata sotto i 10 milioni.

Fonte: BoxOfficeMojo