Box Office USA: I Mercen4ri verso un weekend disastroso?

I Mercen4ri, quarto capitolo della saga The Expendables, ha incassato 750 mila dollari durante le classiche anteprime del giovedì americano. Le stime segnalano un weekend d’esordio più che deludente.

A nove anni di distanza dal lancio in sala del terzo capitolo, I Mercen4ri si avvia ad esordire nel Box Office USA con un risultato tutt’altro che straordinario. Secondo le stime del The Hollywood Reporter, infatti, lo score durante le anteprime è stato di 750 mila dollari, con una previsione per il weekend intero vicino ai 15 milioni. A tal proposito, va ricordato che il film della Lionsgate parte da un budget di oltre 100 milioni di dollari.

La saga The Expendables ha raccolto con i primi tre capitoli (usciti nel 2010, 2012 e 2014) l’impressionante cifra complessiva di 800 milioni di dollari, con il terzo capitolo capace di strappare uno score da 214 milioni di dollari a livello globale. Se queste sono le premesse, questo traguardo potrebbe non far parte del futuro di I Mercen4ri.

I MERCEN4RI

I Mercen4ri è stato diretto da Scott Waugh. Nel cast spazio per Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Randy Couture, Andy Garcia, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio e Levy Tran. Il film sarà distribuito nelle sale USA dal 22 settembre 2023. In Italia dal 21 settembre.

TRAMA: Il veterano mercenario Barney Ross (Sylvester Stallone) e la sua squadra stellare, composta dagli uomini più tosti (Jason Statham, Dolph Lundgren, 50 Cent, Megan Fox…), affrontano una nuova sfida, in una trama fitta di azione. Per superarla ed avere successo, devono ricorrere al loro ingegno, all’esperienza e alla forza bruta che li caratterizza.